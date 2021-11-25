Виктор Антонов зарегистрирован депутатом Псковского областного Собрания
Зарегистрирован депутат Псковского областного Собрания седьмого созыва Виктор Антонов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября.
Секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук напомнил, что мандат стал вакантным в связи с тем, что 28 октября Андрей Турчак досрочно сложил депутатские полномочия, он продолжит работу в Совете Федерации. Виктор Антонов представляет фракцию «Единая Россия».
Депутаты регионального парламента единогласно поддержали кандидатуру Виктора Антонова.
Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил Виктора Антонова с избранием и вручил ему удостоверение и депутатский значок.
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