Виктор Антонов вошел в состав фракции «Единой России» в Псковском облсобрании
Виктор Антонов вошел в состав фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 4-й (внеочередной) сессии регионального парламента 30 ноября.
При этом Андрей Турчак выведен из состава фракции в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Псковского областного Собрания депутатов.
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