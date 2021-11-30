Виктор Антонов вошел в состав фракции «Единой России» в Псковском облсобрании

12:27, 30 ноября 2021, ПАИ

Виктор Антонов вошел в состав фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 4-й (внеочередной) сессии регионального парламента 30 ноября.

При этом Андрей Турчак выведен из состава фракции в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Псковского областного Собрания депутатов.