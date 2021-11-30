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Политика

В Псковской области подготовили предложения по софинансированию программ капремонта

В Псковской области подготовили предложения по вопросу включения региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в качестве подпрограммы в федеральный проект «Жильё» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ».

Автором инициативы стал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 4-й (внеочередной) сессии регионального парламента 30 ноября. Александр Котов отметил, что планируется обратиться в Парламентскую ассоциацию Севера-Запада России, которая пройдёт 2 декабря в Санкт-Петербурге, с предложением совместно направить обращение председателю Правительства Российской Федерации Михаила Мишустину по вопросу софинансирования региональных программ капремонта из федерального бюджета.

По словам Александра Котова, это связано с тем, что регионы не выполняют ежегодные краткосрочные планы по капремонту по причине нехватки средств. Он заметил, что установленный размер взносов значительно ниже, чем экономически обоснованный.

Он напомнил, что на прошлой сессии депутаты утвердили размер взноса на капремонт на следующий год. Максимальный платёж граждан равен 9,78 рубля с квадратного метра, а экономически обоснованный размер взноса превышает 60 рублей.

Александр Котов заметил, что без средств бюджета выполнить программу в установленные сроки невозможно. «Рассчитываю, что наши коллеги поддержат такое обращение, что мы найдём поддержку в правительстве РФ», - подытожил он.

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