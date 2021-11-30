Сувенирная лавка, ремесленные мастерские и кафе откроются в Доме Беклешова в Пскове

13:37, 30 ноября 2021, ПАИ

Сувенирная лавка, ремесленные мастерские и кафе откроются в Доме Беклешова (улица Георгиевская, 4), рассказал директор городского туристического информационного центра Андрей Поляков в интервью «АиФ-Псков». Основные площади в здании занимает именно инфоцентр.

«Мастерские смогут арендовать ремесленники, желающие работать: хоть на час, хоть на месяц. Что касается сувениров, то, конечно, нас интересует в первую очередь то, что делается здесь, в Пскове. А не то, что привезли из Китая и наклеили этикетку «Город Псков», - отметил руководитель центра.

В январе сюда заедет Детская школа искусств, которая получила президентский грант на проект «Доступный эстамп». «В школе готовы делать в том числе сувениры для туристов. Точнее, сами туристы своими руками смогут делать оттиски с изображениями Пскова, Дома Беклешова. Есть предварительные договоренности об аренде помещений с дизайнером и местным туроператором», - уточнил Поляков.

В этом доме, уточнил директор инфоцентра, жили три псковских губернатора, здесь также располагалась гимназия, в Первую мировую войну - штаб Северного фронта. «Сейчас студенты ПсковГУ готовят историческую справку. У нас в коридорах будут информационные стенды с рассказом о губернаторах, которые здесь жили, про гимназию, про штаб Северного фронта», - добавил Андрей Поляков.