Врезавшаяся в отбойник фура затруднила движение на трассе в Псковском районе

13:51, 30 ноября 2021, ПАИ

В Псковском районе на 295-м километре трассы Р-23 водитель фуры из Белоруссии не справился с управлением и врезался в 11 пролётов отбойника, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











В результате ДТП у фуры оторвало топливный бак. В настоящее время топливо перекачивают в другой бак. Движение на данном участке дороги затруднено, на месте работают спасатели.

После ликвидации последствий ДТП движение на автомобильной дороге восстановится.