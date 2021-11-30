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Происшествия

Врезавшаяся в отбойник фура затруднила движение на трассе в Псковском районе

В Псковском районе на 295-м километре трассы Р-23 водитель фуры из Белоруссии не справился с управлением и врезался в 11 пролётов отбойника, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

  • Врезавшаяся в отбойник фура затруднила движение на трассе в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Врезавшаяся в отбойник фура затруднила движение на трассе в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Врезавшаяся в отбойник фура затруднила движение на трассе в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Врезавшаяся в отбойник фура затруднила движение на трассе в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Врезавшаяся в отбойник фура затруднила движение на трассе в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Врезавшаяся в отбойник фура затруднила движение на трассе в Псковском районе
    Фото: ПАИ

В результате ДТП у фуры оторвало топливный бак. В настоящее время топливо перекачивают в другой бак. Движение на данном участке дороги затруднено, на месте работают спасатели.

После ликвидации последствий ДТП движение на автомобильной дороге восстановится.

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