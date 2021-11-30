В Пскове привели в порядок двор дома №11а на улице Звездной

14:35, 30 ноября 2021, ПАИ

В Пскове завершилось благоустройство дворовой территории на улице Звездной, 11а. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской администрации.

Работы провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за счет средств федерального бюджета. Двор вошел в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» благодаря жителям дома №11а, которые подали заявку в программу, выполнив все ее условия.

Подрядная организация ООО «СпецТрансСервис» отремонтировала покрытие проездов и тротуаров из асфальтобетонной смеси, заменила бортовой камень, отрегулировала высотное положение крышек колодцев.

Во дворе организованы новые парковочные места и пешеходные дорожки, благоустроена зеленая зона, посеян газон.

Благоустройство завершено в срок и при благоприятных погодных условиях. Заказчик работ, управление городского хозяйства администрации города Пскова, принял объект без замечаний.