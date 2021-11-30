Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Часть пункта пропуска «Бурачки» в Себежском районе закрыли на реконструкцию

В Псковской области продолжается модернизация автомобильного пункта пропуска через государственную границу России, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Реконструкция пункта пропуска осуществляется без остановки работы, однако часть территории закрыта для проведения строительных работ. Пропускная способность ограничена имеющейся инфраструктурой пункта пропуска.

Ремонт приводит к периодическому возникновению перед всеми пунктами пропуска в Псковской области очередей транспортных средств международной перевозки, выезжающих с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Учитывая чрезмерную нагрузку на пункты пропуска, таможня рекомендует перевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности выбирать другие логистические схемы и виды транспорта для перемещения товаров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

30 ноября 2021

Руководителя печорского отряда волонтеров выдвинули на «Народное признание — 2021»
30 ноября 2021

В Псковской области завершился полевой археологический сезон
30 ноября 2021

Мастер-классы в Пушкинском заповеднике отменили из-за коронавируса
30 ноября 2021

515 млн рублей перечислила компания «РЖД» в бюджет Псковской области
30 ноября 2021

Родителям победителей «Губернаторского дневника» вручили грамоты

30 ноября 2021

Псковичи могут поддержать проект «Экомышление» в нацпремии «Чистый воздух»
30 ноября 2021

Международный патриотический форум «Мы помним» номинирован на «Народное признание»

30 ноября 2021

Алексей Григорьев призвал победителей «Губернаторского дневника» не останавливаться на достигнутом

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...