Часть пункта пропуска «Бурачки» в Себежском районе закрыли на реконструкцию

15:58, 30 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области продолжается модернизация автомобильного пункта пропуска через государственную границу России, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Реконструкция пункта пропуска осуществляется без остановки работы, однако часть территории закрыта для проведения строительных работ. Пропускная способность ограничена имеющейся инфраструктурой пункта пропуска.

Ремонт приводит к периодическому возникновению перед всеми пунктами пропуска в Псковской области очередей транспортных средств международной перевозки, выезжающих с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Учитывая чрезмерную нагрузку на пункты пропуска, таможня рекомендует перевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности выбирать другие логистические схемы и виды транспорта для перемещения товаров.