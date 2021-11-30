С 31 декабря запретят движение большегрузов по мосту в Плюсском районе

16:10, 30 ноября 2021, ПАИ

На 198-м километре федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией в Плюсском районе, на мосту через ручей Чёрный, планируется ограничить движение большегрузных автомобилей, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В связи с техническом состоянием моста, определённым по результатам диагностики, специалисты приняли решение с 31 декабря установить на мосту через ручей ограничение для большегрузов общей массой свыше 28 тонн. Ограничение будет действовать до проведения ремонтных работ на объекте.

В настоящее время эксплуатирующая подрядная организация разрабатывает и утверждает схемы объезда моста для большегрузов. Информация о маршрутах будет размещена дополнительно.