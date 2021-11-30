Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

515 млн рублей перечислила компания «РЖД» в бюджет Псковской области

515 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Псковской области за десять месяцев 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Всего по итогам десяти месяцев сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов России, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила 11,9 млрд рублей.

В частности, налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга составили 2,9 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области – 4,2 млрд рублей, в бюджет Карелии – около 1,5 млрд рублей, в бюджет Тверской области – 1,2 млрд рублей, Мурманской области – 880 млн рублей, Новгородской области – 750 млн рублей, Псковской области – 515 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

30 ноября 2021

Руководителя печорского отряда волонтеров выдвинули на «Народное признание — 2021»
30 ноября 2021

В Псковской области завершился полевой археологический сезон
30 ноября 2021

Мастер-классы в Пушкинском заповеднике отменили из-за коронавируса
30 ноября 2021

515 млн рублей перечислила компания «РЖД» в бюджет Псковской области
30 ноября 2021

Родителям победителей «Губернаторского дневника» вручили грамоты

30 ноября 2021

Псковичи могут поддержать проект «Экомышление» в нацпремии «Чистый воздух»
30 ноября 2021

Международный патриотический форум «Мы помним» номинирован на «Народное признание»

30 ноября 2021

Алексей Григорьев призвал победителей «Губернаторского дневника» не останавливаться на достигнутом

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...