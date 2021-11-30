515 млн рублей перечислила компания «РЖД» в бюджет Псковской области

16:27, 30 ноября 2021, ПАИ

515 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Псковской области за десять месяцев 2021 года, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Всего по итогам десяти месяцев сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов России, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила 11,9 млрд рублей.

В частности, налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга составили 2,9 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области – 4,2 млрд рублей, в бюджет Карелии – около 1,5 млрд рублей, в бюджет Тверской области – 1,2 млрд рублей, Мурманской области – 880 млн рублей, Новгородской области – 750 млн рублей, Псковской области – 515 млн рублей.