В Псковской области ковидный коечный фонд сокращен до 890 мест

17:46, 30 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области отмечается положительная динамика в сокращении уровня заболеваемости, что отражается и на некотором снижении загрузки стационаров лечебных учреждений. Сейчас коечный фонд сокращен до 890 мест, доложила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на совещании у губернатора Михаила Ведерникова 30 ноября, посвященном эпидемиологической обстановке в регионе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, под оказание плановой медицинской помощи населению возвращены мощности Порховской и Новосокольнической межрайонных больниц. В настоящее время в Псковской области с подтвержденным коронавирусом находится на лечении более 5,2 тыс. человек, из которых 92% лечатся амбулаторно.

Марина Гаращенко заметила, что нагрузка на медицинских специалистов остается по-прежнему очень высокой. В качестве примера она привела ковид-бригады, каждая из которых в среднем за смену обслуживает более 100 пациентов. Всего в регионе ежедневно работают 57 таких специализированных бригад. На помощь медикам в учреждения здравоохранения региона привлекаются студенты ПсковГУ и медколледжей. Для поддержки псковских коллег в регион прибыли пять ординаторов академии им. Мечникова.

В совещании также участвовали первый заместитель губернатора Вера Емельянова и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.