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Общество

Елена Полонская: Бюджет удалось сделать социально направленным

Вместе мы стараемся найти решение всех вопросов, сказала Елена Полонская. Фото Арсения Тимашова

Бюджет Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов удалось сделать социально направленным, в главном финансовом документе социальная сфера осталась в приоритете, заявила глава Пскова Елена Полонская на публичных слушаниях в ГКЦ Пскова 30 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская поблагодарила начальника финансового отдела Тамару Винт и её коллектив за огромный труд, проделанный над проектом бюджета, поскольку в этом году из-за пандемии бюджет было так же непросто формировать, как и в прошлом году.

Глава города поблагодарила главу администрации Пскова Бориса Елкина, который включился в существующие процессы формирования бюджета.

«Вместе мы стараемся найти решение всех вопросов. Благодаря слаженной работе продолжится финансирование всех 14 муниципальных программ, которые направлены на улучшение качества жизни горожан», — сказала Елена Полонская.

Елена Полонская также поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поскольку, по её словам, в 2021 году областные власти поддерживают Псков, что позволяет реализовывать большое количество инфраструктных проектов. В 2022 году продлится реализация проектов, которые были начаты в 2021 году. Это строительство дорог, создание парков, скверов, школ, детсадов. 70 млн рублей было выделено на благоустройство дворовых территорий — это благодаря содействию сенатора Андрея Турчака.  

В нынешнем году, общаясь с псковичами, депутаты Псковской городской Думы, Псковского областного Собрания депутатов собрали народную программу наказов жителей города, напомнила Елена Полонская.

«Нам предстоит большая работа — отразить наказы избирателей в бюджете 2022, 2023 и 2024 годов. Вместе с депутатами и администрацией Пскова будем делать всё возможное, чтобы включить все наказы», — сказала глава города, напомнив, что недавно было принято понятие «инициативное бюджетирование», чтобы бюджет стал народным и жители могли принимать участие в формировании бюджета.

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