Более 130 млн рублей направят на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в Пскове

20:21, 30 ноября 2021, ПАИ

В 2022 году в бюджете Пскова заложено 130 млн рублей на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков на публичных слушаниях по проекту бюджета Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Такого объёма финансирования тротуаров не было никогда, — отметил Григорий Стороненков. — В 2022 году этому вопросу будет уделено большое внимание».

В частности, речь об улицах Советской Армии и Яна Райниса, где на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек направят 62 млн рублей и 19 млн рублей соответственно.

Кроме того, в 2022 году разыграют трёхлетний контракт на сумму 30 млн рублей. В рамках контракта запланировано строительство новых тротуаров.