Квантошкола. Победители «Губернаторского дневника» побывали в псковском детском технопарке

08:05, 01 декабря 2021, ПАИ

Отличники из разных уголков нашей области побывали на встрече с губернатором и в псковском «Кванториуме» в качестве поощрения за успехи в учебе.



Кванториум - это новая модель дополнительного образования детей. Федеральная сеть детских технопарков. Проектные лаборатории, в которых школьники проектируют, проводят исследования с использованием современного высокотехнологичного оборудования, сотрудничают с учёными и бизнесменами.



Что показали наставники технопарка, чем участники акции «Губернаторский дневник» занимаются в свободное время и самые последние новости в сфере образования Опочки - смотрите в нашем сюжете.

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