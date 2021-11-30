«Главная тема с Надеждой Назаренко»: «отличное» чаепитие

20:25, 30 ноября 2021, ПАИ

Подписали документы. Позвонили главе администрации Пскова. Загадали желание. Все подробности того, как прошло чаепитие будущих медиков, программистов и пилотов с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, смотрите в программе от 30 ноября.