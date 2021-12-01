Успеть за 24 часа: что будет, если не уплатить налоги до 1 декабря

23:30, 30 ноября 2021, ПАИ

30 ноября в медиацентре ПАИ состоялся брифинг, посвящённый необходимости уплаты налогов до 1 декабря.

Для вас мы узнали, что:

у жителей Псковской области остаётся мало времени на уплату имущественных налогов за 2020 год. 1 декабря – последний срок, когда можно заплатить налог за дом, квартиру, земельный участок и автомобиль;

уплатить налог можно с помощью личного кабинета налогоплательщика (физического лица) на сайте федеральной налоговой службы, а также в любом отделении банка, в МФЦ и в «Почте России»;

в случае неуплаты в установленный срок со 2 декабря начнут начислять пени;

если псковичи не получили уведомление, необходим личный визит или звонок в налоговый орган, чтобы получить представление о сумме и реквизиты;

более 1,6 млрд рублей имущественных налогов поступило в бюджет Псковской области в 2020 году;

по состоянию на 1 ноября в Псковской области задолженность граждан по имущественному налогу составляет 368,5 млн рублей, в январе псковичи должны были 597,1 млн рублей.

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