Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый очаг коронавируса обнаружен в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram рассказал о новом очаге коронавируса, обнаруженном в регионе. Он возник на территории Порховской школы-интерната.

За минувшие сутки в статистке по региону: 193 заболевших коронавирусом, 265 излечившихся. Восемь человек умерли.

С начала пандемии в Псковской области выявлено 66 368 подтверждённых случая заражения коронавирусной инекцией.

Статистика по коронавирусу в Псковской области за 30 ноября 2021 года

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

01 декабря 2021

Новый очаг коронавируса обнаружен в Псковской области
30 ноября 2021

Tele2 предложила клиентам выгоду в партнёрстве с «Яндекс.Заправками»
30 ноября 2021

Успеть за 24 часа: что будет, если не уплатить налоги до 1 декабря
30 ноября 2021

Горнолыжный курорт «Мальская долина» открывает сезон
30 ноября 2021

Погорельцам в Печорах всем миром купили жильё
30 ноября 2021

Районный суд заслушал показания новых свидетелей по делу о резонансном ДТП в Псковском районе

30 ноября 2021

Где же выход: житель Латвии Сергей Кривошеев ограничен в праве выезда за пределы России судебным приставом
30 ноября 2021

Проект бюджета Пскова обсудили на публичных слушаниях

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...