Новый очаг коронавируса обнаружен в Псковской области

00:06, 01 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram рассказал о новом очаге коронавируса, обнаруженном в регионе. Он возник на территории Порховской школы-интерната.

За минувшие сутки в статистке по региону: 193 заболевших коронавирусом, 265 излечившихся. Восемь человек умерли.

С начала пандемии в Псковской области выявлено 66 368 подтверждённых случая заражения коронавирусной инекцией.