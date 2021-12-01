Новый очаг коронавируса обнаружен в Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram рассказал о новом очаге коронавируса, обнаруженном в регионе. Он возник на территории Порховской школы-интерната.
За минувшие сутки в статистке по региону: 193 заболевших коронавирусом, 265 излечившихся. Восемь человек умерли.
С начала пандемии в Псковской области выявлено 66 368 подтверждённых случая заражения коронавирусной инекцией.
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