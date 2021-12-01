В Госдуме предлагают организовать массовое тестирование россиян на COVID-19

07:58, 01 декабря 2021, ПАИ

В Госдуме предлагают организовать массовое и бесплатное тестирование россиян на COVID-19, а также принять дополнительные меры в связи с появлением нового штамма вируса «омикрон». С такой инициативой в адрес главы оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой обратилось руководство фракции «Справедливая Россия» в парламенте, сообщает газета «Известия».

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов заявил, что существующие меры не в полной мере способствуют защите от проникновения в РФ новых штаммов коронавируса. Он заметил, что в Израиле, Японии и Китае при минимальном уровне заболеваемости принимают самые строгие ограничительные меры, вплоть до закрытия границ.

Зампред фракции также считает, что вакцинации недостаточно для масштабной борьбы с инфекцией, поэтому нужно сфокусироваться на карантине и тестировании. «Для этого необходимы сотни, миллионы, миллиарды экспресс-тестов, ПЦР-тестов, доступных по цене или бесплатных», — отмечается в запросе.