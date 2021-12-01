Елена Полонская: Исполнение наказов избирателей – первоочередная задача депутатов Псковской гордумы

12:40, 01 декабря 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская на пресс-подходе с журналистами после совместного заседания комитетов Псковской городской Думы 1 декабря заявила, что исполнение наказов избирателей — первоочередная задача депутатов Псковской гордумы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Полонской, к рассмотрению во втором чтении бюджета Пскова в Псковской городской Думе начнет заседать рабочая группа, в ее состав войдут представители администрации города, общественных организаций, депутатский корпус Псковской гордумы. На заседании рассмотрят основные спорные вопросы и уделят особое внимание, чтобы «в бюджете были отражены наказы избирателей, которые были адресованы депутатам Псковского областного Собрания, Псковской городской Думы».

«Администрация города Пскова внесла в установленные сроки проект бюджета на плановый период 2022, 2023-2024 годов в Псковскую городскую Думу. Мы прошли уже процедуру публичных слушаний вместе с жителями города, сегодня мы провели совместное заседание бюджетного комитета со всеми депутатами Псковской гордумы. Далее у нас 7 декабря пройдет сессия Псковской гордумы, на которой будет принят проект бюджета в первом чтении.

Доходная часть бюджета растет, выделены средства в достаточном объеме на взятые на себя социальные обязательства, на их выполнение, выделяется достаточно большое количество средств на ремонт улично-дорожной сети, создание новых пешеходных дорожек, на строительство новых детских школ, детских садов. Мы видим, что выделяются средства на питание детей в образовательных учреждениях и эта сумма увеличивается. Выделяются также средства на покупку квартир детям-сиротам, это тоже очень важное социальное обязательство, которое муниципальное образование обязано выполнять. Кроме того, мы не забываем и наши воинские захоронения, мемориалы — на них также выделяются средства, на подготовку к очередному празднованию Дня Победы в Пскове. И ремонт дворовых территорий также будет продолжаться в новом, 2022 году», - сказала Елена Полонская.

Ранее сообщалось, что все комитеты Псковской городской Думы рекомендовали принять проект бюджета Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении на ближайшей сессии гордумы.