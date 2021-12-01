Россельхозбанк запускает специальные «детские» дебетовые карты

14:22, 01 декабря 2021, ПАИ

С 1 декабря 2021 Россельхозбанк вводит возможность открытия отдельного счёта и выпуска дебетовой карты для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Дебетовая карта может быть выпущена отдельно либо в рамках зарплатного проекта. Карта является полноценным банковским продуктом, подросток может оформить её самостоятельно в офисе банка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

По функционалу, карта для подрастающего поколения полностью повторяет возможность стандартной дебетовой карты. Также владельцу карты будет доступен «Мобильный банк» для дистанционного управления счётом и совершения по нему операций.

«Россельхозбанк – «семейный» банк, мы разрабатываем и адаптируем продукты для всех членов семьи. Дебетовые карты для подростков позволят обучить подрастающее поколение финансовой грамотности и проведению базовых финансовых операций. Кроме того, такие карты станут безопасной альтернативной наличным для карманных расходов. «Своя карта» от Россельхозбанка дает подростку возможность безналичного расчета в магазинах, кафе, общественном транспорте и так далее, а также управлять своим бюджетом и использовать все преимущества нашей программы лояльности «Урожай», – рассказала директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.