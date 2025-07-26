Псковские полицейские поддерживают правопорядок во время празднования Дня города

11:59, 26 июля 2025, ПАИ

Псковские полицейские поддерживают правопорядок во время празднования Дня города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Перед началом торжественных мероприятий места их проведения были проверены с использованием служебных собак. Также все основные площадки, где ожидалось большое количество людей, были оснащены специальными ограждениями. Доступ на эти территории возможен только после проведения досмотра с использованием арочных и ручных металлодетекторов.

В течение праздничных дней в мероприятиях участвует более 200 сотрудников полиции, а также свыше ста представителей народных дружин и частных охранных компаний.

«Полиция, руководствуясь действующим законодательством, примет все необходимые меры для того, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий, в безопасной и спокойной обстановке», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что празднование проходит с 20 по 27 июля. Основные мероприятия запланированы на сегодня.