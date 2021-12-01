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Общество

Мнение псковичей учтут в концепции развития городской велоинфраструктуры

В Пскове продолжается разработка концепции развития велотранспортной системы. В рамках проекта разработчики проводят социальный опрос псковичей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Срез мнения горожан позволит сформировать велоконцепцию для всей территории города, а также выявит потребность в велоинфраструктуре и запросы к ней жителей каждого района.

Участникам опроса необходимо указать место проживания, регулярность и время поездок по различным маршрутам в будние и выходные дни, а также вид транспорта, на котором совершаются поездки.

Прохождение опроса займет не более 5 минут. Он доступен по ссылке.

Работу проводит подрядная организация ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» по контракту с Управлением городского хозяйства администрации города Пскова.

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