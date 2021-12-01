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Общество

За два года в Псковской области 186 семей переехали из аварийных квартир в новое жильё

Только в 2021 году в Псковской области расселен 2021 квадратный метр ветхого и аварийного жилья. Фото Kolobok

В Псковской области проводится планомерная активная работа по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», сообщили ПАИ в комитете по строительству и ЖКХ Псковской области.

«Строительство нового жилья — основная стратегия Псковской области сегодня. До 2025 года планируется расселение 201 многоквартирного аварийного дома. Финансирование на проведение мероприятий выделяется из федерального и регионального бюджетов. Благодаря мероприятиям программы в срок до конца 2024 года порядка 2800 человек получат комфортные, а главное — безопасные условия проживания», — отметил первый заместитель председателя комитета Александр Овчинников.

В рамках программы в 2021 году уже расселено 2 тысячи квадратных метров площади аварийного жилья. Всего с 2019 года 186 семей отметили новоселье.

Региональая программа расселения жителей ветхого и аварийного жилья является частью большой федеральной программы Правительства РФ.

Президент России Владимир Путин одобрил новую программу расселения из аварийного жилья. Благодаря ей больше 600 тысяч россиян переедут в новое комфортное жильё, покинув аварийные дома. Об этом сообщил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Правительство комплексно подошло к разработке программы, направленной на решение актуальных проблем в жилищной сфере — на обеспечение жильём льготных категорий граждан, расселение аварийного жилищного фонда, поддержку ипотечных заёмщиков и представителей строительной отрасли.

 

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