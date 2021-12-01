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Культура

Книжный форум «Русский запад» пройдет в апреле 2022 года

Книжный форум «Русский Запад» пройдёт в Пскове в апреле 2022 года

В Псковской областной универсальной научной библиотеке состоялось первое заседание оргкомитета XVII Международного книжного форума «Русский Запад». Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.

В рамках форума пройдут  традиционные мероприятия – книжная ярмарка с участием ведущих издательств России, награждение лауреатов конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга-2021», встречи с писателями, выставки, презентации, онлайн-семинары.

В апреле 2022 года исполняется 120 лет со дня рождения знаменитого писателя Вениамина Александровича Каверина, уроженца Пскова. К этой дате будут приурочены Каверинские чтения, которые станут одним из ключевых событий форума.

Напомним, Международный книжный форум «Русский Запад» проводится ежегодно с 2003 года при поддержке администрации Псковской области и объединяет любителей книги и чтения.

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