Книжный форум «Русский запад» пройдет в апреле 2022 года
В Псковской областной универсальной научной библиотеке состоялось первое заседание оргкомитета XVII Международного книжного форума «Русский Запад». Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.
В рамках форума пройдут традиционные мероприятия – книжная ярмарка с участием ведущих издательств России, награждение лауреатов конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга-2021», встречи с писателями, выставки, презентации, онлайн-семинары.
В апреле 2022 года исполняется 120 лет со дня рождения знаменитого писателя Вениамина Александровича Каверина, уроженца Пскова. К этой дате будут приурочены Каверинские чтения, которые станут одним из ключевых событий форума.
Напомним, Международный книжный форум «Русский Запад» проводится ежегодно с 2003 года при поддержке администрации Псковской области и объединяет любителей книги и чтения.
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