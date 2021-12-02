Ещё 189 случаев коронавируса выявили в Псковской области

07:19, 02 декабря 2021, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области выявили 66 557 случаев коронавируса, в том числе 189 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В регионе выздоровели 57 799 человек, из них 265 — за прошедшие 24 часа. Умерли 1086 пациентов. Проведено 665 326 исследований на коронавирус, прирост за сутки составил 2159.

По словам Михаила Ведерникова, эксперты предупреждают, что новая волна COVID-19 может наступить быстрее обычного. Чтобы система здравоохранения её выдержала, нужно сделать всё для снижения уровня заболеваемости в регионе, уточнил губернатор.