Исследовательский проект ПсковГУ победил в конкурсе малых отдельных научных групп

11:04, 02 декабря 2021, ПАИ

Исследовательский проект ПсковГУ «Миф о «восточном деспотизме» в европейской литературной традиции (от античности до раннего Нового времени)» стал одним из победителей конкурса малых отдельных научных групп, сообщили в пресс-службе вуза.

Руководителем проекта является кандидат исторических наук, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности»» Вячеслав Хрусталёв. Он отметил, что проект посвящён изучению мифа о «восточном деспотизме», который бытовал в европейских обществах в период от античности до раннего Нового времени.

«Внимание псковских ученых будет сосредоточено на том, как этот миф формировался и отражался в литературной традиции. Для исследования мы привлечем литературные произведения разных жанров: исторические сочинения; политические и судебные речи; мемуары, дневники и письма; поэзия и художественная проза. Также проанализируем использование этого мифа в политических и пропагандистских целях», - отметил Вячеслав Хрусталёв.

Результаты работы над проектом будут иметь прикладное значение и могут быть использованы в практике преподавания университетских курсов истории древнего мира, Средних веков и раннего Нового времени.

Всего на конкурс поступило более 9 тысяч заявок из 81 региона страны. По результатам экспертной оценки поддержку получили 1822 исследовательских проекта. На их финансирование Российский научный фонд направит в 2022 году более 2,7 миллиарда рублей.

Добавим, основная задача конкурса малых отдельных научных групп – создание и развитие новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд. Гранты будут выделены на осуществление фундаментальных и поисковых научных исследований в 2022–2023 гг. по всем отраслям знаний классификатора РНФ.