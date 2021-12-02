Тенденция к снижению подростковой преступности сохраняется в Псковской области

11:11, 02 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области по итогам 10 месяцев 2021 года сохраняется тенденция к снижению показателей подростковой преступности. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятие под председательством первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой состоялось 1 декабря в администрации региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, на 35% уменьшилось количество преступлений, уголовные дела по которым окончены производством в январе — сентябре текущего года. При этом число особо тяжких преступлений сократилось более чем на 60%. Почти на треть уменьшилась и численность самих правонарушителей. Вдвое меньше стало групповых преступлений. Всего на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных ОМВД России состоит около 440 подростков. Такие данные привела заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Зорина.

Также в ходе заседания было отмечено, что в этом году на пожарах не погибло ни одного ребенка. В рамках профилактической работы по обеспечению пожарной безопасности среди подростков проведено порядка 2 тысяч мероприятий: мониторинг учебных учреждений и мест отдыха детей, инструктажи и учения, тематические уроки и родительские собрания.

Говоря об оздоровительной кампании, заместитель председателя регионального комитета по образованию Алексей Григорьев проинформировал, что за летний период 2021 года в 116 лагерях различных типов отдохнуло около 11 тысяч детей, в профильных сменах приняло участие почти 2,8 тысяч подростков. За пределами области в составе организованных групп побывали 76 школьников. Кроме того, в период летних школьных каникул учреждениями образования, культуры и спорта было организовано и проведено порядка 3 тысяч малых форм детского досуга, в которых приняло участие свыше 58 тысяч школьников.

Таким образом, в 2021 году на 100% удовлетворены заявки на путевки для детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.

Алексей Григорьев также проинформировал о работе по подготовке оздоровительной кампании 2022 года, в ходе которой также планируется полностью охватить все категории детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассказала о старте в Псковской области зимнего этапа Всероссийской акции «Безопасность детства». Текущей зимой особое внимание планируется уделить обеспечению безопасности несовершеннолетних на дороге и покрытых льдом водоемах, а также недопущению подростков на строительные объекты и территории заброшенных зданий.

По итогу рассмотрения вопросов повестки заседания было вынесено коллегиальное решение о продолжении межведомственной работы, направленной на обеспечение безопасности несовершеннолетних и привлечение молодежи к спорту, труду и творчеству.

Также на заседании председатель комиссии представила новых членов координирующего органа. За многолетний добросовестный труд в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних заместителю председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков» Галине Каленчук вручено Благодарственное письмо Министерства Просвещения Российской Федерации.