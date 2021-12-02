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Общество

Глава Псковского района поблагодарила профсоюзы за оздоровление педработников

Состоялась совместная встреча председателя СОП Псковский облсовпроф Игоря Иванова , председателя общественной палаты Псковской области Натальи Горбачёвой с главой Псковского района Натальей Фёдоровой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, стороны обсудили коллективно-договорную кампанию в образовательных учреждениях муниципального образования, пролонгацию трёхстороннего соглашения, а также работу координационного Совета профорганизаций Псковского района.

Наталья Фёдорова отметила, что в настоящее время прилагаются все усилия по реализации решений областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в части коллективно-договорной кампании. Необходимо достичь стопроцентного охвата учреждений бюджетной сферы.

Глава района поблагодарила профсоюзы за инициативу по оздоровлению педагогических работников, которые переболели коронавирусом, в санаториях региона. Данную идею поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Деньги на указанные цели были выделены в текущем году из резервного фонда. По словам Натальи Фёдоровой, в первом квартале 2022 года в учреждении профсоюзов на туристической базе «Пушкиногорье» планируется провести педагогический интенсив.

Игорь Иванов обратил внимание на продуктивный диалог. «Руководство муниципалитета вместе с профсоюзами смотрят в одном направлении. Есть проблемы, есть задачи, понимание как двигаться дальше во благо людей труда. У нас обязательно всё получится, работая сообща», – заявил он.

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