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Общество

Запрет на регистрационные действия побудил псковичку погасить более 200 тысяч рублей долга

Жительница Пскова выплатила задолженность по кредитным договорам на сумму 223 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

В отделении судебных приставов Пскова в отношении должницы возбудили исполнительное производство. Приставы вынесли запрет на регистрационные действия с принадлежащей неплательщице квартирой. Это побудило псковичку погасить кредитный долг.

Запрет на регистрационные действия в отношении имеющегося недвижимого имущества снят.

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