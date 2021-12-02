Запрет на регистрационные действия побудил псковичку погасить более 200 тысяч рублей долга
Жительница Пскова выплатила задолженность по кредитным договорам на сумму 223 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.
В отделении судебных приставов Пскова в отношении должницы возбудили исполнительное производство. Приставы вынесли запрет на регистрационные действия с принадлежащей неплательщице квартирой. Это побудило псковичку погасить кредитный долг.
Запрет на регистрационные действия в отношении имеющегося недвижимого имущества снят.
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