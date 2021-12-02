Жители Псковской области смогут проверить свои знания в области юриспруденции

11:51, 02 декабря 2021, ПАИ

Жители Псковской области могут оценить уровень своей юридической грамотности, приняв участие в 5-м Всероссийском правовом диктанте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Онлайн-тестирование пройдет с 3 по 12 декабря на сайте юрдиктант.рф. Диктант могут написать все желающие старше 14 лет.

Участники будут отвечать на вопросы по Конституции Российской Федерации, трудовому, гражданскому и семейному праву, административной ответственности.

В этом году разработаны две версии диктанта: для лиц с юридическим образованием и без него. Кроме того, вопросы предложены на нескольких языках.

По итогу прохождения тестирования участники получат сертификаты с указанием набранных баллов.

Тестирование проводится с целью повышения мотивации к изучению права и получения объективной информации об уровне правовой грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры. По итогам диктанта будут выработаны предложения по совершенствованию образовательных программ.

Организаторами диктанта выступают общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России» и общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина».