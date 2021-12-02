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Общество

10,7 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Псковской области

Летом 2021 года в лагерях отдохнули 10,7 тысяч детей, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Оздоровление детей и подростков осуществляли 115 организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), более половины из которых (62,6%) функционировали в городской местности.

Больше всего организаций отдыха и оздоровления детей работало в Пскове и Великих Луках – соответственно 25% и 11% от общего числа организаций.

По сравнению с летней оздоровительной кампанией 2020 года число открывшихся организаций отдыха детей и их оздоровления увеличилось в 1,9 раза.

Различными формами отдыха и оздоровления были охвачены 473 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида (в 2020 году – 104 ребенка). Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов в летний период 2021 года составила 4,4% от общей численности отдохнувших детей, что на 1,9 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Воспитанием и уходом за детьми в организациях отдыха детей и их оздоровления занимались 1,8 тысячи педагогических, медицинских и обслуживающих работников, из них педагоги и вожатые составили 1,2 тысячи человек (68%). В 2021 году в среднем на каждого воспитателя приходилось по девять детей (как и в 2020 году). За здоровьем детей наблюдали 117 медработников.

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