55 беременных женщин привились от коронавируса в Псковской области

12:50, 02 декабря 2021, ПАИ

По данным на конец ноября, в Псковской области от коронавируса привились 55 беременных жительниц. Об этом заявил главный санитарный врач региона Александр Нестерук, пишет «Псковская правда».

«Беременные женщины очень тяжело переносят заболевание. Иммунный статус в связи с этой огромной нагрузкой на организм нарушен, они как никто другой нуждаются в защите», - уверен Александр Нестерук.

Главный санитарный врач отметил, что вакцина 100% безопасна, и рекомендовал женщинам прививаться после 22-й недели беременности. Также Нестерук считает необходимым прививаться и тем, кто находится в окружении беременных – близкие, родные, поскольку более 50% инфицирования происходит именно в семье.