Псковичей приглашают исполнить мечты «невидимых» стариков
Учебный центр «Знания» запускает традиционную всероссийскую новогоднюю акцию по сбору подарков «Мечты «невидимых» стариков», которая проходит уже четыре года подряд в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учебном центре.
Акция направлена на привлечение внимания местного сообщества к людям пожилого возраста, которым требуется поддержка и забота.
«За эти годы в акции приняли участие 25 регионов России. Каждый год мы обращаемся в несколько домов престарелых Псковской области для того, чтобы узнать, какие именно мечты и пожелания у подопечных. Нам важно услышать каждого, узнать, что именно хочет пожилой человек к Новому году», – отметили в учебном центре.
Сделать подарок одиноким бабушкам и дедушкам и принять участие в акции могут некоммерческие организации, школы, вузы, библиотеки, клубы, центры социального обслуживания, предприниматели, коммерческие структуры и другие организации, а также жители Псковской области.
«Как это сделать и с чего начать? Для этого нужно выбрать из приложенных списков любую «мечту», красиво упаковать в праздничный пакет или подарочную бумагу и не забыть подписать, кому именно адресован подарок, – так Деду Морозу будет легче их распределить. К подарку можно приложить новогоднюю открытку с поздравлением и теплыми пожеланиями! Также дополнительно принимаем подарки для одиноких пожилых граждан, проживающих в Пскове и Псковском районе. Всем известно, что большинство пенсионеров живёт весьма скромно. Они стараются на всем экономить и часто отказывают себе даже в маленьких радостях и праздниках. Поэтому продуктовый набор и средства личной гигиены будут весьма актуальными и приятными подарками для них», – рассказали в учебном центре.
Список:
- сладости (конфеты, шоколад, печенье, пряники, вафли, зефир, пастила)
- фрукты (мандарины)
- любые консервы, тушенка (желательно не в стеклянных банках), сгущенка
- чай в пакетиках, кофе растворимый, цикорий
- макаронные изделия, крупы
- полотенца, носочки, крем для рук
- мыло, шампунь, сканворды.
Акция реализуется совместно с альянсом «Серебряный возраст» (Самара). Подарки можно приносить в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, улица Ольгинская набережная, 9а, 3 этаж, с 9:00 до 17:00. Сбор подарков продлится до 20 декабря. Телефоны для справок: 8(8112) 44-10-01, 44-12-21.
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