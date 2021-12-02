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Общество

Псковичей приглашают исполнить мечты «невидимых» стариков

Учебный центр «Знания» запускает традиционную всероссийскую новогоднюю акцию по сбору подарков «Мечты «невидимых» стариков», которая проходит уже четыре года подряд в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учебном центре.

Акция направлена на привлечение внимания местного сообщества к людям пожилого возраста, которым требуется поддержка и забота.

«За эти годы в акции приняли участие 25 регионов России. Каждый год мы обращаемся в несколько домов престарелых Псковской области для того, чтобы узнать, какие именно мечты и пожелания у подопечных. Нам важно услышать каждого, узнать, что именно хочет пожилой человек к Новому году», – отметили в учебном центре.

Сделать подарок одиноким бабушкам и дедушкам и принять участие в акции могут некоммерческие организации, школы, вузы, библиотеки, клубы, центры социального обслуживания, предприниматели, коммерческие структуры и другие организации, а также жители Псковской области.

«Как это сделать и с чего начать? Для этого нужно выбрать из приложенных списков любую «мечту», красиво упаковать в праздничный пакет или подарочную бумагу и не забыть подписать, кому именно адресован подарок, – так Деду Морозу будет легче их распределить. К подарку можно приложить новогоднюю открытку с поздравлением и теплыми пожеланиями! Также дополнительно принимаем подарки для одиноких пожилых граждан, проживающих в Пскове и Псковском районе. Всем известно, что большинство пенсионеров живёт весьма скромно. Они стараются на всем экономить и часто отказывают себе даже в маленьких радостях и праздниках. Поэтому продуктовый набор и средства личной гигиены будут весьма актуальными и приятными подарками для них», – рассказали в учебном центре.

Список:

  1. сладости (конфеты, шоколад, печенье, пряники, вафли, зефир, пастила)
  2. фрукты (мандарины)
  3. любые консервы, тушенка (желательно не в стеклянных банках), сгущенка
  4. чай в пакетиках, кофе растворимый, цикорий
  5. макаронные изделия, крупы
  6. полотенца, носочки, крем для рук
  7. мыло, шампунь, сканворды.

Акция реализуется совместно с альянсом «Серебряный возраст» (Самара). Подарки можно приносить в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, улица Ольгинская набережная, 9а, 3 этаж, с 9:00 до 17:00. Сбор подарков продлится до 20 декабря. Телефоны для справок: 8(8112) 44-10-01, 44-12-21.

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