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Экономика

29 млрд рублей инвестиций направлено в Псковской области на развитие экономики и соцсферы

29 млрд рублей инвестиций направили организации Псковской области на развитие экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это составляет 131,5% от уровня капитальных вложений.

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