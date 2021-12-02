29 млрд рублей инвестиций направлено в Псковской области на развитие экономики и соцсферы
29 млрд рублей инвестиций направили организации Псковской области на развитие экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это составляет 131,5% от уровня капитальных вложений.
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