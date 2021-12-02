29 млрд рублей инвестиций направлено в Псковской области на развитие экономики и соцсферы

14:45, 02 декабря 2021, ПАИ

29 млрд рублей инвестиций направили организации Псковской области на развитие экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это составляет 131,5% от уровня капитальных вложений.