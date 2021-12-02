На помощь красногородским энергетикам прибыли бригады из Карелии и Великих Лук

15:27, 02 декабря 2021, ПАИ

На помощь энергетикам Красногородского района прибыли бригады из Карелии и Великих Лук. Как сообщает районная газета «Заря», специалисты из Карелии привезли с собой генераторы электричества, которые сейчас установлены в пяти населённых пунктах района.

С 1 декабря на восстановлении подачи электроэнергии трудятся 6 бригад. По данным администрации Красногородского района, на данный момент в муниципалитете без света остаётся 19 населённых пунктов, в которых проживает 489 человек.

Сегодня утром в Псковской области без электроснабжения оставалась почти тысяча человек в 189 населённых пунктах. В Псковском филиале ПАО «Россети Северо-Запад» сохраняется режим повышенной готовности.

Напомним, что 2 декабря и в ночь на 3 декабря вновь ожидается сильный снегопад.