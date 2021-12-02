Награды Минпросвещения РФ вручил псковским педагогам Алексей Севастьянов
Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов вручил двум псковским педагогам почётные грамоты Министерства просвещения РФ. Министерскую награду за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования получила учитель Псковской общеобразовательной школы-интерната Наталья Вилкова и педагог-библиотекарь этого же муниципального образовательного учреждения Надежда Кулакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Это огромная гордость для псковского образования. Эти награды подтверждают, что вы действительно большие профессионалы, что вы болеете и живёте делом, которым занимаетесь», – сказал Алексей Севастьянов, поздравляя педагогов от лица депутатского корпуса областного Собрания депутатов.
Директор школы-интерната Елена Голубева также отметила высокую значимость полученных её коллегами наград и поблагодарила опытных педагогов за работу и «влюблённость в педагогическую профессию»: «Наталья Вилкова много лет преподаёт математику в нашей школе, а наш библиотекарь Надежда Кулакова – просто уникальный человек, подвижник, благодаря которой организовано множество интереснейших мероприятий и в нашей библиотеке, и в городе, и в районе, а наши дети участвуют во всероссийских конкурсах».
Школа-интернат расположена на территории избирательного округа Алексея Севастьянова – с 2007 года депутата связывают дружеские отношения с этим образовательным учреждением, поэтому, несмотря на праздничный повод, после вручения наград и цветов разговор перешёл на проблемные вопросы. Алексей Севастьянов обсудил с директором школы-интерната перспективы реконструкции школьного здания и возможность благоустройства спортивной площадки.
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