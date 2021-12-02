Где в Пскове не парковаться, чтобы не помешать вывозу снега

19:05, 02 декабря 2021, ПАИ

В связи с проведением плановых работ по очистке улично-дорожной сети города Пскова от снежных отложений в вечернее время 2 декабря 2021 года и ночное время 3 декабря 2021 года будут проводиться работы по вывозу снега со следующих улиц, сообщает управление Госавтоинспекции Псковской области:

– ул. Шестака — на участке от ул. М. Достовалова до ул. Маргелова;

– ул. Рокоссовского — на участке от ул. Коммунальной до ул. Байкова;

– ул. Звёздная — на участке от ул. Труда до ул. Юности;

– ул. Юности;

– ул. Инженерная — на участке от ул. Труда до ул. Юности.

Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств с просьбой не парквовать транспортные средства у края проезжих частей на вышеперечисленных участках улиц в указанный период.