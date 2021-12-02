«Главная тема с Надеждой Назаренко»: антиковидный Дед Мороз
Заказывают ли визит Деда Мороза в этом году псковичи? Нужен ли зимнему волшебнику QR-код? Сколько стоит его визит? Как и где лучше проводить праздник в условиях пандемии? Каков совет специалиста? Об этом — в новом выпуске программы от 2 декабря.
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