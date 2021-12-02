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Проклов день наступил по народному календарю

Проклов день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Праздник получил название в честь святого Прокла, который в V веке служил архиепископом в Константинополе. Прокл учился богословию у Иоанна Златоуста. Будущий святой получил глубокое знание Священного Писания, овладел ораторским искусством. Кроме того, Прокл оказался свидетелем явления апостола Павла святителю Иоанну. Епископом Прокл стал уже после смерти своего учителя. В этом сане он проповедовал христианство и изобличал язычество и ересь. Также он был известен заботой об обездоленных.

Во время патриаршества Прокла случилось сильное землетрясение, которое разрушило многие города. Жители Константинополя во главе с Проклом выходили за город и молили Бога о милости. Во время одного из таких молебнов некий мальчик неведомой силой поднялся к небу, а затем вернулся на землю целым и невредимым. Он рассказал, что слышал пение ангелов. Когда народ повторил за мальчиком слова услышанной им молитвы, землетрясение прекратилось.

«На Прокла проклинай нечисть», — учили люди на Руси. Это нужно было делать, чтобы злые силы не вышли из-под земли, где они прятались от морозов, и не причинили вреда.

К этому времени окончательно устанавливалась зимняя санная дорога. «До Прокла не жди от дороги прока», — говорили на Руси.

В этот день наблюдали за погодой. Считалось, что если 3 декабря выпадет снег, то и 3 июня будет дождливым. Иногда по погоде в этот день судили обо всем июне. Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреху, это предвещало скорую вьюгу.

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