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Общество

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (19831992) Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 47/3 провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов, сообщает calend.ru.

Указанное десятилетие было периодом повышения информированности и принятия мер в целях улучшения положения инвалидов и обеспечения для них равных возможностей. Позднее Генеральная Ассамблея ООН призвала государства – члены ООН ежегодно проводить мероприятия в ознаменование Дня, имея в виду дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц с инвалидностью.

Инвалидность – это медицинское состояние или серьезно нарушенная функция организма, существенно лимитирующая или ограничивающая возможности индивидуума в контексте стандартных норм для отдельных групп. Этот термин часто используется для обозначения индивидуальных функций организма, включая физические недостатки, сенсорные нарушения, когнитивные нарушения, интеллектуальные нарушения, психические заболевания, а также различные виды хронических заболеваний.

В декабре 2006 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие, — это одновременно договор по правам человека и инструмент развития. Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года, а её принципами являются: уважение присущего человеку достоинства и личной независимости; недискриминация; полное и эффективное вовлечение и включение в общество; уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского многообразия и части человечества; равенство возможностей; доступность; равенство мужчин и женщин; уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.

В мире более 1 миллиарда человек имеют ту или иную форму инвалидности (что соответствует примерно 15% населения мира), более 100 миллионов инвалидов — дети. И все они сталкиваются с физическими, социально-экономическими и поведенческими барьерами, исключающими их из полномасштабного, эффективного и равноправного участия в жизни общества. По данным ООН, они составляют непропорционально большую долю беднейшей части населения мира, а также у них отсутствует равный доступ к основным ресурсам, таким как образование, занятость, здравоохранение и система социальной и правовой поддержки.

Поэтому проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни.

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