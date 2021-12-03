190 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области

08:19, 03 декабря 2021, ПАИ

190 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области, таким образом, общее число заболевших за пандемию достигло 66 747 человек. Об этом в своем Instagram написал губернатор Михаил Ведерников.

Выздоровели 347 человек, всего - 58 146.

«Динамика выздоровевших хорошая. Желаю всем, кого затронул COVID-19, справиться с заболеванием», - написал глава региона.

В списке умерших - 1092 человека.