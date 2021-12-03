190 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области
190 новых случаев коронавируса зафиксировано в Псковской области, таким образом, общее число заболевших за пандемию достигло 66 747 человек. Об этом в своем Instagram написал губернатор Михаил Ведерников.
Выздоровели 347 человек, всего - 58 146.
«Динамика выздоровевших хорошая. Желаю всем, кого затронул COVID-19, справиться с заболеванием», - написал глава региона.
В списке умерших - 1092 человека.
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