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Пушкинский заповедник открыл в Пскове выставку «Псковская земля — Александру Невскому»

3 декабря в Пскове в интерьерах Псковской областной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, 2), Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл выставку «Псковская земля — Александру Невскому». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В экспозицию, подготовленную в рамках празднования 800-летия святого и полководца, вошло более двадцати крупноформатных снимков, выполненных сотрудником музейной службы информации, фотохудожником Николаем Алексеевым. На этих кадрах — современные часовни, поставленные и освящённые в память Александра Невского, и другие, также созданные в последние десятилетия ХХ века или уже в нашем, XXI столетии объекты истории и культуры, так или иначе связанные с его именем. «География» выставки — Псков и Порхов, Псковский район (Жидилов Бор, гора Соколиха), Гдовский (Кобылье Городище) и Порховский районы (Логовиново).

Выставка «Псковская земля — Александру Невскому» из собрания музея-заповедника «Михайловское» будет работать в Псковской областной библиотеке до 10 января 2022 года. Вход на неё свободный. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 6+.

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