В Псковском районе трактор врезался в автобус №124
В Псковском районе трактор врезался в автобус №124. Как сообщают очевидцы, ДТП произошло в деревне Портянниково недалеко от жилого комплекса «Околица».
Водитель трактора, очищавшего обочины от снега, при движении задним ходом не заметил автобус на остановке. В результате аварии у автобуса оказался повреждён радиатор и разбито лобовое стекло. Никто из пассажиров не пострадал.
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