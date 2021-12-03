В Псковском районе трактор врезался в автобус №124

13:53, 03 декабря 2021, ПАИ

В Псковском районе трактор врезался в автобус №124. Как сообщают очевидцы, ДТП произошло в деревне Портянниково недалеко от жилого комплекса «Околица».

Водитель трактора, очищавшего обочины от снега, при движении задним ходом не заметил автобус на остановке. В результате аварии у автобуса оказался повреждён радиатор и разбито лобовое стекло. Никто из пассажиров не пострадал.