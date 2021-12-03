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Общество

Представители профсоюзов обсудили вопрос газификации с главой Невельского района

2 декабря состоялась встреча руководителей областных организаций профсоюзов с главой Невельского района Олегом Майоровым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В рамках встречи прошло заседание координационного совета профорганизаций, в ходе которого участники подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время будет создана муниципальная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Стороны обговорили проблемные вопросы и возможность проведения ряда совместных мероприятий. На встрече присутствовал руководитель профсоюзной здравницы - санатория «Голубые озёра», который озвучил проблему газификации.

«Проект газификации уже заказан, мы рассчитываем, что дело сдвинется в 2022 году. В вопросе газификации заинтересованы не только профсоюзы, газификация нужна и другим хозяйствующим субъектам, всему району. Будем работать поступательно в этом направлении, сообща», – прокомментировал председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов. По его словам, взаимодействие с муниципальной властью находится на высоком уровне, профсоюзы слышат, понимают важность совместной работы. «Есть заинтересованность в эффективной работе нашей здравницы – это рабочие места, люди, большая часть налоговых отчислений, это бренд района. Спасибо всем сторонам социального партнёрства за эффективную работу во благо людей», - добавил Игорь Иванов.

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