В Псковской области запретили ввоз более 66 000 голландских георгинов
В Псковской области запретили ввоз более 66 000 голландских георгинов, сообщили Псковскому агентству информации в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Нарушение выявили в фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки», расположенном на российско-латвийской границе в Псковской области. В регион пытались ввезти 66 410 корневых клубней георгинов, выращенных в Нидерландах. Растительная продукция следовала автотранспортным средством из Литвы в адрес московской фирмы по выращиванию цветов.
В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля должностные лица ведомства выявили отсутствия разрешения на ввоз в Российскую Федерацию указанного товара. Нельзя использовать для посевов и посадок продукцию из иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов.
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