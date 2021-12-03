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Экономика

В Псковской области запретили ввоз более 66 000 голландских георгинов

В Псковской области запретили ввоз более 66 000 голландских георгинов, сообщили Псковскому агентству информации в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Нарушение выявили в фитосанитарном контрольном пункте «Бурачки», расположенном на российско-латвийской границе в Псковской области. В регион пытались ввезти 66 410 корневых клубней георгинов, выращенных в Нидерландах. Растительная продукция следовала автотранспортным средством из Литвы в адрес московской фирмы по выращиванию цветов.

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля должностные лица ведомства выявили отсутствия разрешения на ввоз в Российскую Федерацию указанного товара. Нельзя использовать для посевов и посадок продукцию из иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов.

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