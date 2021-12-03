Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили в Пскове

15:33, 03 декабря 2021, ПАИ

В честь Дня Неизвестного Солдата, 3 декабря, у одноименного монумента в Пскове состоялось памятное мероприятие. Участие в нём приняли первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков, руководство Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

По традиции церемония началась с заупокойной литии в память о погибших. Богослужение совершил клирик воинского храма Святого благоверного князя Александра Невского иерей Александр. К мемориалу возложили гирлянду воинской славы. Официальные лица, участвующие в мероприятии, возложили к мемориалу цветы. Под звуки метронома была объявлена минута молчания.

День Неизвестного Солдата – памятная дата, которая отмечается ежегодно 3 декабря с 2014 года. В этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой у стен Московского кремля в Александровском саду был торжественно захоронен прах неизвестного солдата.

В Пскове мемориальный комплекс был открыт 23 июля 1974 года к 30-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Здесь погребен прах неизвестного солдата, погибшего под Псковом в 1941 году на 18-й день войны – он был одним из бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах, выходя из окружения.