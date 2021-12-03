Введение в Псковской области QR-кодов вошло в рейтинг событий региона за ноябрь
В топ-10 рейтинга событий за ноябрь, который Псковское агентство информации составляет по оценкам экспертов, вошло введение в Псковской области QR-кодов.
Общественная дискуссия вокруг введения QR-кодов оказалась одной из самых насыщенных не только в Псковской области, но и в других регионах России. По оценкам экспертов, это событие заняло второе место в рейтинге.
Главным же событием ноября в Псковской области стали вакцинация студентов и корректировка ограничительных мер. В топ-5 событий месяца также вошли: «Борис Елкин стал главой администрации Пскова», «Снежный коллапс» и «Аэропорт Пскова вышел на планку в 100 тысяч пассажиров».
Подробнее о главных событиях месяца читайте в специальном материале Псковского агентства информации.
Отметим, что по итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области, опираясь на оценки экспертов.
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