Введение в Псковской области QR-кодов вошло в рейтинг событий региона за ноябрь

16:30, 03 декабря 2021, ПАИ

В топ-10 рейтинга событий за ноябрь, который Псковское агентство информации составляет по оценкам экспертов, вошло введение в Псковской области QR-кодов.

Общественная дискуссия вокруг введения QR-кодов оказалась одной из самых насыщенных не только в Псковской области, но и в других регионах России. По оценкам экспертов, это событие заняло второе место в рейтинге.

Главным же событием ноября в Псковской области стали вакцинация студентов и корректировка ограничительных мер. В топ-5 событий месяца также вошли: «Борис Елкин стал главой администрации Пскова», «Снежный коллапс» и «Аэропорт Пскова вышел на планку в 100 тысяч пассажиров».

Подробнее о главных событиях месяца читайте в специальном материале Псковского агентства информации.

Отметим, что по итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области, опираясь на оценки экспертов.