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Политика

Как снег на голову. Главные события месяца глазами экспертов. Ноябрь 2021 года

Прошедший месяц оказался для Псковской области удивительно насыщенным на значимые события. Вместе со всей страной регион вступил в активный этап использования QR-кодов, в Пскове поставлена точка в конкурсе главы администрации города, международный аэропорт им. княгини Ольги начал осязаемо изменяться, а наступление настоящей зимы в кои-то веки почти совпало с ее календарным началом.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга по приглашению редакции принимают участие эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводится средний балл, на его основе формируется рейтинг «Топ-10 событий месяца».

ТОП-5

5 место. Аэропорт Пскова вышел на планку в 100 тысяч пассажиров

О необходимости перезапустить работы псковского аэропорта не только как транспортного узла, но и как комфортного места для пассажиров говорится довольно давно. За три года работы Михаила Ведерникова главой региона авиасообщение Пскова с остальной страной буквально восстало из пепла. Трудно было себе представить, что когда-то всерьез будут вестись разговоры о налаживании рейсов в Египет — но они начались. Воплотятся ли они в реальность, посмотрим. Здесь эксперты пока испытывают некоторый пессимизм, прежде всего связанный с обеспечением достаточного пассажиропотока.

Однако, когда ровно два года назад, в 2019-м Михаил Ведерников говорил о том, что интерес инвесторов к псковскому аэропорту начинается от 120-130 тысяч пассажиров в год, эти слова тоже были встречены с пессимизмом: ну, когда это еще будет! В тот год пассажиропоток составил всего 36 тысяч человек, так что основания для скепсиса были.

В ноябре 2021 года директор аэропорта Артем Тарасов в прямом эфире «Псковского телеграма Online» аккуратно заявил, что по итогам года Псков выйдет на 100 тысяч авиапассажиров, и спустя неделю стало понятно: он уже все знал, но осторожничал. 26 ноября в аэропорту чествовали юбилейного пассажира.

Аэропорт Пскова, кажется, постепенно приближается к планке инвестиционной привлекательности. «Не хочется говорить «гоп», но ждем в следующем году новостей о приходе в аэропортовый комплекс инвестора, который существенно ускорит процесс обновления воздушной гавани Пскова. Конечно, общая экономическая ситуация в стране существенно задирает планку необходимых вложений в аэропорт, плюс не ясно, как будет сказываться ценообразование на авиабилеты в 2022-м и, соответственно, как оно отразится на пассажиропотоке. Но будем верить в лучшее», - отметил один из экспертов ПАИ, участвующий в составлении рейтинга событий.

4 место. Снежный коллапс

Последние дни месяца стали настоящим испытанием для жителей Псковской области, энергетиков и коммунальных служб. Псков за несколько часов превратился в заснеженный город, а южные районы области в это время испытывали прелести ледяного дождя. Со всеми последствиями: от сугробов на тротуарах и дорогах до обрывов проводов.

Как водится, мнения псковичей разделились: одни, привычно не стесняясь в выражениях, хаяли коммунальщиков, потому что «снега по колено», другие — заметили, как «чуден Псков при снежной погоде» и с пониманием отнеслись к работе коммунальных служб по уборке города.

А город чистили от снега круглыми сутками в три смены. Снегопад стал первым серьезным экзаменом для Бориса Елкина, только что избавившегося от приставки и. о. к должности главы администрации Пскова.

«Как бы кому ни хотелось обратного, но надо признать, что новый градоначальник в общем справился с нелегкой ситуацией. Он не остался в стороне, не переложил разгребание завалов на своего профильного заместителя, а максимально мобилизовал имеющиеся у города ресурсы», - говорит один из экспертов ПАИ.

Однако снегопад в очередной раз показал, что зима по-прежнему остается для нас чем-то вроде стихийного бедствия, с которым работать надо в авральном режиме. Вновь обнажилась проблема нехватки снегоуборочной техники, вопросы к целому ряду управляющих компаний, которые с уборкой своих территорий справлялись очень по-разному. Конечно, неправильно и не нужно винить простого дворника, который начинает махать лопатой в пять утра и которого не хватит в условиях форс-мажора для того, чтобы вовремя почистить дворовые территории нескольких домов. Но мысли невольно ведут к тому, что старая советская система дворников, которые работали в одной структуре, была не самой худшей — и это при том, что зимы в Пскове бывали куда более снежные.

Ситуация с энергоснабжением, которое как-то уж чересчур стало зависеть от подобных условий, не может не тревожить. Региональные власти еще в начале этого активно стали подталкивать партнеров-энергетиков к необходимости разработки и запуска программы модернизации электросетевого хозяйства региона. Этот вопрос в сентябре обсуждался на встрече президента Владимира Путина и губернатора Михаила Ведерникова.

И вот — вновь — мы видим острую необходимость в решении проблемы качественного и устойчивого электроснабжения региона.

3 место. Борис Елкин стал главой администрации Пскова

На ноябрьской сессии депутаты Псковской городской Думы большинством голосов фактически признали де-юре Бориса Елкина главой администрации Пскова, которым де-факто он работает с августа, то есть вот уже четыре месяца.

Эксперты обращают внимание, что вхождение Бориса Елкина в управление городом прошло бесконфликтно. «Были персоны, которые пытались набросить тень на плетень, тиражируя домыслы о тех или иных грядущих кадровых перестановках, фантазировать по поводу какого-то второго гражданства Елкина и так далее, но скудость фантазий как раз показывала, что действительно значимых, важных вопросов к градоначальнику за первые месяцы его работы не возникло», - говорит эксперт.

Борис Елкин на предыдущем месте работы в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству отличался высокой мобильностью и контактностью в работе с журналистами. Пока никаких признаков «забронзовения» на посту главы администрации города нет и, будем надеяться, не появится. Во всяком случае, открытость перед медиа и горожанами (Елкин ввел уже традиционный формат прямых эфиров в инстаграме, где отвечает на вопросы псковичей), кажется, только выросла.

Вступив в должность главы администрации, Борис Елкин получил возможность официально формировать свою команду. И как бы ни выдавали желаемое за действительное в своей осведомленности некоторые известные анонимные Телеграм-каналы, некоторые назначения оказались (и еще окажутся) довольно неожиданными.

«Надо понимать, что «неожиданность» здесь не синоним «неоднозначности», «спорности». В городе привыкли перебирать карты одной и той же кадровой колоды, а между тем есть целый пул специалистов, которые могут быть призваны на работу в муниципалитет», - отмечает один из экспертов ПАИ. И первые кадровые заявки Бориса Елкина это подтверждают.

2 место. Введение в Псковской области QR-кодов

Появление в повседневной жизни QR-кодов стало частью новой ковид-реальности. Трудно прогнозировать, надолго ли мы в ней. Общественная дискуссия вокруг их введения, не только в нашем регионе, оказалась одной из самых насыщенных и, прямо скажем, непростых.

Однако использование QR-кодов (паспортов возможностей, паспортов здоровья) — практика, которая широко применяется уже в нескольких десятках государств, страдающих от пандемии. Причем применяемых в куда более жесткой форме: с бОльшим кругом ограничений для тех, у кого нет кода, и крупными штрафными санкциями.

Российские власти, как администратор введения и использования QR-кодов, безусловно, не заинтересованы в том, чтобы ограничивать (как это подают некоторые) права своих граждан и тем самым стимулировать накаливание обстановки. Речь о том, чтобы сохранить здоровье как можно большому числу людей и, конечно, стимулировать вакцинальную кампанию.

QR-коды действуют в Псковской области уже месяц, и первоначальные прогнозы о том, что от этого сильно пострадает, например, сфера услуг, оказались сильно преувеличенными. Конечно, как и в самом начале пандемии, когда были введены первые серьезные ограничения, экономика начала перестраиваться так же, как и наши потребительские привычки. Один из самых ярких примеров: рост в арифметической прогрессии заказов еды навынос, онлайн-покупок в магазинах.

Псковская область, к слову, ввела довольно лояльный режим использования QR-кодов. Например, пока нет речи о введении их в общественном транспорте. Не введены они и для посещения торговых центров, как сделано в целом ряде регионов.

1 место. Совещание Михаила Ведерникова с медиками: корректировка ограничительных мер и вакцинация студентов

Глава региона 23 ноября возобновил формат больших встреч с медицинским сообществом, предваряя заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Одной из главных тем для разговора стал вопрос о том, как справляется система здравоохранения с вызовами на пике четвертой волны пандемии. Объективно — не очень, признали участники встречи, и на то есть как объективные, так и субъективные причины. Об устранении последних шел предметный разговор, и надо понимать, что совещание с медиками было только верхушкой айсберга этой работы.

На совещании еще раз проговорили о необходимости вакцинации студентов старше 18 лет: постановление об этом после обращения совета ректоров псковских вузов подписал глава Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Одним из следствий совещания стал дифференцированный подход к работе с ограничительными мерами в муниципалитетах. В частности, дополнительные ограничения были введены в Пушкиногорском и Пустошкинском районах, где районные власти не особо утруждали себя ни в вакцинировании жителей, ни в соблюдении ограничительных мер.

«Региональные власти, ориентируясь на Роспотребнадзор, мнения медсообщества, все тоньше подходят к настройке ограничительных мер. Если в театрах и кинотеатрах аудитория расширена до 70% при предъявлении QR-кодов, то в саунах введены дополнительные меры, а отдельные муниципалитеты — попали в условную «красную» зону», - считает эксперт ПАИ.

В декабре, как это было в прошлом году, пройдет еще одно заседание оперативного штаба, который, исходя из эпидситуации, еще раз внесет коррективы в ограничительные меры. В какую сторону, ужесточения или ослабления, зависит не от медиков или властей, а от каждого из нас. Вакцинироваться не поздно никогда.

ТОП-10

Место

Событие

Средний балл, по оценкам экспертов

1

Совещание Михаила Ведерникова с медиками: корректировка ограничительных мер и вакцинация студентов

8,6

2

Введение в Псковской области QR-кодов

8,5

3

Борис Елкин стал главой администрации Пскова

8

4

Снежный коллапс

7,8

5

Аэропорт Пскова вышел на планку в 100 тысяч пассажиров

7

6

Назначен новый руководитель УФСБ России по Псковской области

6,5

7

Михаил Ведерников встретился с победителями акции «Губернаторский дневник»

5,6

8

Территория лагеря советских военнопленных «Шталаг 372» в Пскове признана объектом культурного наследия

5

9

Комиссия Росздравнадзора работала в областной инфекционной больнице

4,8

10

Проект бюджета Псковской области принят в первом чтении

4,6

 

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