До -10 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью

16:32, 03 декабря 2021, ПАИ

4 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Пройдёт небольшой снег, ночью местами умеренный. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду ночью и 3-8 метров в секунду днём. Температура по области: ночью -5…-10 градусов, днем -1…-6 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.