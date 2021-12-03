До -10 градусов ожидается в Псковской области предстоящей ночью
4 декабря в Псковской области ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Пройдёт небольшой снег, ночью местами умеренный. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду ночью и 3-8 метров в секунду днём. Температура по области: ночью -5…-10 градусов, днем -1…-6 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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