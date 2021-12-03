Проблемные вопросы обеспечения безопасности в УИС обсудили в Псковском филиале Академии ФСИН

17:19, 03 декабря 2021, ПАИ

Круглый стол в дистанционном формате с использованием программы Zoom собрал руководителей и сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы, представителей правоохранительных органов Псковской области и ведомственных образовательных организаций России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Начальник кафедры организации режима и оперативно-разыскной деятельности в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России Андрей Щербаков, открывая мероприятие, отметил, что тема, предложенная для дискуссии, в современных условиях как никогда актуальна: подходы к организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы меняются за счёт современных инженерно-технических средств охраны и надзора, поэтому участникам круглого стола предстоит интересная беседа, в ходе которой они смогут обменяться опытом своей работы.

На круглом столе обсуждались теоретические и прикладные аспекты современного состояния и проблем обеспечения безопасности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, вопросы подготовки персонала учреждений и органов УИС к ситуациям, связанным с обеспечением личной безопасности, а также безопасности осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

В мероприятии, ставшем «визитной карточкой» кафедры организации режима и оперативно-разыскной деятельности в УИС, приняли участие представители прокуратуры Псковской области, следственного комитета Российской Федерации и УФСИН России по Псковской области, профессорско-преподавательский состав научно-исследовательского института ФСИН России, Томского института повышения квалификации работников ФСИН России, академии, университета, Воронежского института, Владимирского юридического института ФСИН России.

По итогам круглого стола, который стал не только межвузовским, но и межведомственным, будет издан сборник тезисов и научных статей его участников.