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Общество

22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделали безопаснее благодаря нацпроекту

В 2021 году в Псковской области благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» сделали безопаснее 22 пешеходных перехода вблизи образовательных учреждений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Обустройство безопасных пешеходных переходов возле школ и детских садов идёт в Псковской области уже третий год подряд. В 2020 году были выполнены работы на 27 пешеходном переходе, а в текущем году обустроено 22 пешеходных перехода в девяти муниципалитетах.

Всего было установлено 44 мигающих светофора Т.7 с индивидуальными элементами питания, 2,9 тысячи метров пешеходного ограждения и дорожные знаки «Пешеходный переход».

Так, в Порховском районе оборудованы пешеходные переходы в Порхове и деревнях Хилово, Славковичи, Дуброво и Верхний Мост.

В Псковском районе стали безопаснее три перехода в деревнях Соловьи, Середка и Родина.

В Гдовском районе светофоры и пешеходное ограждение установили на дороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в деревне Добручи.

В Палкинском районе обустроили пешеходные переходы в деревнях Новая Уситва, Качаново и Родовое.

В Печорском районе безопасным стал пешеходный переход на дороге Сенно – Новый Изборск – Печки (в деревне Новый Изборск).

В Себежском районе светофорами и ограждением оборудовали «зебры» в деревне Мальково и поселке Идрица.

В Дедовичском районе два пешеходных перехода появились на дорогах Порхов – Успенье (в Дубровке) и Красные Горки – Бакач (в Красных Горках).

В Великолукском районе – в населённых пунктах Демидово и Переслегино.

В Островском районе – в Острове и в деревне Перевоз.

Работы были выполнены ООО «Знак-Трейд СПб» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Цена контракта составила более 14 млн рублей, средства были направлены из областного бюджета.

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